Dina Vierny, une voix libre Théâtre d’Auxerre Auxerre
jeudi 8 octobre 2026 · Théâtre d'Auxerre · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Dina Vierny, une voix libre
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 12:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Venue de Russie, Muse du sculpteur Maillol, amie des surréalistes, résistante, galeriste, chanteuse et infatigable activiste… Dina Vierny fut au XXe siècle une voix libre entre toutes. À l’heure du retour des rescapés du Goulag, elle fut aussi la passeuse des chants nés dans les camps. Recueillis clandestinement, appris par cœur, ils voyagèrent avec elle sous couvert de mémoire jusqu’en France, où Dina Vierny les enregistra en 1975. À quelques semaines de la création d’un spectacle en son hommage, la chanteuse et metteuse en scène Stéphanie Acquette retrouve la contrebasse de Vladimir Kudryavtsev et interprète ces Chants des prisonniers sibériens d’aujourd’hui… Entre humour et drame, un moment de poésie vital alors que la liberté succombe à nouveau, en Russie et ailleurs. .
Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dina Vierny, une voix libre
L’événement Dina Vierny, une voix libre Auxerre a été mis à jour le 2026-09-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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