DINAA en Concert chanson Pop Nogent-le-Rotrou

DINAA en Concert chanson Pop

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 20:30:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Une guitare, une voix, des textes. Parfois il n’y a pas besoin d’en faire plus, pour un peu que la guitare se fasse l’amie d’une voix chaude et magnétique.

Tarifs 10 à 15 €

DINAA EN CONCERT POP

Le chant des sirènes ou Lisa ? Ne choisissez pas, venez écouter Dinaa en direct !

Une guitare, une voix, des textes. Parfois il n’y a pas besoin d’en faire plus, pour un peu que la guitare se fasse l’amie d’une voix chaude et magnétique. Et c’est le cas de Dinaa. Quant au troisième ingrédient magique, les textes, ceux de cette jeune artiste de seulement 20 ans racontent, avec les mots de sa génération et une maturité étonnante, la mélancolie, l’amour ou la santé mentale. Un diamant brut de folk et de soul. Pure et magnétique, Dinaa possède cette immédiateté et cette aura qui touchent directement les âmes.

Réservation Ticketmaster, France Billet ou Pass Culture pour les 15-18 ans https://pass.culture.fr/

Billets physiques auprès du service culturel de la ville. .

15 Avenue de la République Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68

English :

DINAA IN CONCERT POP

Siren song or Lisa? Don’t choose, come and hear Dinaa live!

A guitar, a voice, lyrics. Sometimes you don’t need to do much more than that, just let the guitar be the friend of a warm, magnetic voice.

Prices: 10 to 15 ?

German :

DINAA IM KONZERT POP

Der Gesang der Meerjungfrauen oder Lisa? Entscheiden Sie sich nicht, kommen Sie und hören Sie Dinaa live!

Eine Gitarre, eine Stimme, Texte. Manchmal braucht es nicht mehr, wenn die Gitarre sich mit einer warmen und magnetischen Stimme anfreundet.

Eintrittspreise: 10 bis 15 ?

Italiano :

DINAA IN CONCERTO POP

Canto di sirena o Lisa? Non scegliere, vieni a sentire Dinaa dal vivo!

Una chitarra, una voce, un testo. A volte non serve molto di più, basta che la chitarra faccia amicizia con una voce calda e magnetica.

Prezzi: da 10 a 15 ?

Espanol :

DINAA EN CONCIERTO POP

¿Canción de sirena o Lisa? No elijas, ¡ven a escuchar a Dinaa en directo!

Una guitarra, una voz, una letra. A veces no hace falta mucho más, siempre que la guitarra se haga amiga de una voz cálida y magnética.

Precios: de 10 a 15 ?

L’événement DINAA en Concert chanson Pop Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2025-10-03 par OTs DU PERCHE