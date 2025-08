Dinaa en concert Salle Paul Fort Nantes

Dinaa en concert Salle Paul Fort Nantes mardi 25 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-25 20:30 –

Gratuit : non 13 € à 18 € Adulte

À seulement 20 ans, Dinaa est en pleine ascension. Repérée en 2022 par le rappeur A2H, tout s’emballe très vite en 2024 avec la sortie d’un premier album et plus d’une cinquantaine de concerts en ouverture de Texas, Angus & Julia Stone, Sofiane Pamart et Cats On Trees. Sélectionnée par plusieurs festivals (BISE Festival, iNOUïS du Printemps de Bourges, Bars en Trans), on peut faire confiance à cette nouvelle recrue de la chanson française à la voie sans pareil pour nous faire vibrer. Dans notre objectif de vous faire découvrir les nouvelles pépites francophones, c’est avec évidence que nous lui ouvrons les portes de La Bouche d’Air.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000