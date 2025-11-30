DINAA ET FLORA HIBBERD conservatoire LEO DELIBES CLICHY

Avec les mots de sa génération et une maturité étonnante, DINAA, 20 ans, raconte la mélancolie, l’amour ou encore la santé mentale. mais l’ingrédient magique de DINNA c’est aussi une voix chaude et magnétique.

Comme une artiste textile, FORA HIBBERD tisse ses chansons et entremêle les significations. Musicienne britannique installée à Paris, sa folk dégage une poésie douce et entrainante autant par sa voix que par son phrasé musical.

CONCERT DE DINAA ET FLORA HIBBERD. SOUL ET FOLK.

Le dimanche 30 novembre 2025

de 17h00 à 19h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T20:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-30T17:00:00+02:00_2025-11-30T19:00:00+02:00

conservatoire LEO DELIBES 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1599/18-festival-guitarfest-14.htm +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr