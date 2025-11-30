DINAA FLORA HIBBERD – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

DINAA FLORA HIBBERD – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy dimanche 30 novembre 2025.

Avec les mots de sa génération et une maturité étonnante, Dinaa, 20 ans, raconte la mélancolie, l’amour ou encore la santé mentale. Mais l’ingrédient magique de Dinaa c’est aussi une voix chaude et magnétique.Comme une artiste textile, Flora Hibberd tisse ses chansons et entremêle les significations. Musicienne britannique installée à Paris, sa folk dégage une poésie douce et entrainante autant par sa voix que par son phrasé musical.Distribution artistique et technique :Guitare/voix : DinaaGuitare, voix : Flora HibberdGuitare, chœurs, claviers : Victor ClaassBasse, chœurs : Nils SørensenBatterie : Vincent Pedretti

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92