Dinaa Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Jeudi 16 octobre 2025 de 20h à 23h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 16 EUR

A la fois brute et magnétique, Dinaa possède cette immédiateté et cette aura qui touchent directement les âmes. Quelle écriture, quelle voix !

Autrice, compositrice, et interprète, Dinaa s’accompagne elle-même à la guitare. A seulement 20 ans, son écriture est déjà pleinement mature, et sa voix sans pareil.



Forte du succès de son titre « Lisa » et de son 1er EP « Les rêves qui parlent » sorti en mars 2024, Dinaa enchaîne les concerts avec plus d’une cinquantaine de dates, et ce après avoir ouvert pour Angus & Julia Stone, Texas, Sofiane Pamart, Cats On Trees, Big Flo & Oli, Yamê… .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

At once raw and magnetic, Dinaa has that immediacy and aura that touches souls directly. What writing, what a voice!

German :

Gleichzeitig roh und magnetisch, besitzt Dinaa diese Unmittelbarkeit und Aura, die direkt die Seelen berühren. Was für ein Schreibstil, was für eine Stimme!

Italiano :

Allo stesso tempo cruda e magnetica, Dinaa ha quell’immediatezza e quell’aura che toccano direttamente le anime. Che canzone, che voce!

Espanol :

A la vez cruda y magnética, Dinaa tiene esa inmediatez y esa aura que tocan directamente las almas. ¡Qué canción, qué voz!

