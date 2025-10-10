DINAA – SALLE SIMONE SIGNORET Nogent Le Rotrou

DINAA Début : 2025-10-10 à 20:30. Tarif : – euros.

A la fois brute et magnétique, Dinaa possède cette immédiateté et cette aura qui touchent directement les âmes. Quelle écriture, quelle voix !Autrice, compositrice, et interprète, Dinaa s’accompagne elle-même à la guitare. A seulement 20 ans, son écriture est déjà pleinement mature, et sa voix sans pareil. Forte du succès de son titre Lisa et de son 1er EP Les rêves qui parlent sorti en mars 2024, Dinaa enchaîne les concerts avec plus d’une cinquantaine de dates, et ce après avoir ouvert pour Angus & Julia Stone, Texas, Sofiane Pamart, Cats On Trees, Big Flo & Oli, Yamê …Autres faits marquants dans son jeune mais déjà riche parcours, elle a été sélectionnée au BISE Festival, aux iNOUïS du Printemps de Bourges, au MaMA, aux Bars en Trans. En août dernier, Dinaa remporte à domicile le tremplin du renommé Rose Festival à Toulouse, et joue sur la grande scène calibrée pour accueillir le gros show de Justice. Seule face à la foule immense, armée de sa guitare, elle captive littéralement tout le public, qui l’écoute dans un silence religieux. Elle nous évoque une Tracy Chapman ou une Lauryn Hill, une figure qui l’a d’ailleurs influencée.

SALLE SIMONE SIGNORET 15 AVENUE DE LA REPUBLIQUE 28400 Nogent Le Rotrou 28