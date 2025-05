Din’ambulation dans Cahors – Cahors, 5 juin 2025 18:30, Cahors.

Découvrez « Bienvenue à la ferme Din’ambulation dans Cahors », un événement qui allie authenticité rurale et convivialité urbaine, conçu pour célébrer la richesse de notre terroir lotois. Ce rendez-vous festif vous propose une balade gourmande à travers les lieux emblématiques de la ville, ponctuée de dégustations de produits fermiers et d’animations chaleureuse.

Vous déambulerez ainsi du pont Valentré jusqu’à la Villa Malbec.

Pont Valentré

Cahors 46000 Lot Occitanie

English :

Discover « Bienvenue à la ferme Din’ambulation dans Cahors », an event combining rural authenticity and urban conviviality, designed to celebrate the richness of our Lot terroir. This festive event takes you on a gourmet stroll through the city’s emblematic sites, punctuated by tastings of farm produce and warm-hearted entertainment.

Stroll from Pont Valentré to Villa Malbec.

German :

Entdecken Sie « Bienvenue à la ferme Din’ambulation dans Cahors », eine Veranstaltung, die ländliche Authentizität mit städtischer Geselligkeit verbindet und dazu gedacht ist, den Reichtum unseres lothringischen Terroirs zu feiern. Diese festliche Veranstaltung lädt Sie zu einem Gourmet-Spaziergang durch die symbolträchtigen Orte der Stadt ein, der mit Kostproben von Bauernhofprodukten und herzlichen Animationen gespickt ist.

Sie werden von der Valentré-Brücke bis zur Villa Malbec schlendern.

Italiano :

Scoprite « Bienvenue à la ferme Din’ambulation dans Cahors », un evento che unisce autenticità rurale e convivialità urbana, ideato per celebrare la ricchezza del nostro terroir del Lot. Questo evento festoso vi condurrà in una passeggiata gastronomica attraverso i luoghi simbolo della città, scandita da degustazioni di prodotti agricoli e da un’animazione calorosa.

Passeggiata dal ponte di Valentré alla Villa Malbec.

Espanol :

Descubra « Bienvenue à la ferme Din’ambulation dans Cahors », un evento que combina autenticidad rural y convivencia urbana, diseñado para celebrar la riqueza de nuestro terruño del Lot. Este acontecimiento festivo le llevará a dar un paseo gastronómico por los lugares emblemáticos de la ciudad, amenizado con degustaciones de productos agrícolas y agradables animaciones.

Paseo desde el puente Valentré hasta la Villa Malbec.

