Dinard à la montagne

Place du Maréchal Joffre Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-24 11:00:00

fin : 2025-12-31 13:00:00

Date(s) :

2025-12-24 2025-12-31

Du 20 au 31 décembre, l’esplanade Verney s’animera avec une patinoire et une piste de luge. (luges et patins disponibles sur place, gants conseillés). Elles seront inaugurées le 20 décembre à 12h par le Bigband de l’école de musique Maurice Ravel.

Les visiteurs pourront également profiter d’un espace gourmand avec un food truck de spécialités hongroises Kürtöskalàcs, un chalet montagnard (sandwich raclette) et le chalet du Football Club Dinardais.

Horaires:

– de 11h à 13h et de 15h à 20h

– Les 24 et 31 décembre de 11h à 13h et de 15h à 18h

– Ouverture de 15h à 18h le 25 décembre .

Place du Maréchal Joffre Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 00 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Dinard à la montagne Dinard a été mis à jour le 2025-12-18 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme