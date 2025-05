Dinard By Cycle Mai à Vélo – Place Rochaïd Dinard, 24 mai 2025 09:00, Dinard.

Dans le cadre de la campagne nationale Mai à vélo, la Ville de Dinard, en partenariat avec l’association Dinard Emeraude à Vélo, invite petits et grands à venir au marché… en vélo !

L’objectif de Dinard by Cycle est de promouvoir le vélo comme mode de déplacement durable, accessible et bénéfique pour la santé, l’environnement et la qualité de vie.

Le rendez-vous est donné le samedi 24 mai 2025, de 9h à 13h, sur la place Rochaïd (en face du manège à chevaux) où plusieurs animations seront proposées, grâce notamment à la mobilisation de nos partenaires.

AU PROGRAMME

Stand d’informations sur les mobilités douces dans la commune et aux alentours BreizhGo

Stand de sensibilisation au développement du cycle animé par Dinard Émeraude à Vélo

Service de gravage de vélos gratuit (contre le vol) animé par Liaisons Douces Pays de Dinan

Une crêpe offerte à tous ceux qui se seront rendus à vélo au marché par Dinard Émeraude à Vélo

Conseils d’entretien de votre vélo

Un rendez-vous familial et engagé pour découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la mobilité douce et active tout en participant à une initiative nationale qui fête cette année ses 5 ans ! .

Place Rochaïd Esplanade des Halles

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 7 64 43 11 64

