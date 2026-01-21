Dîner 4 mains Jérémie Falissard La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc

Dîner 4 mains Jérémie Falissard

La Folie Douce Hôtel Chamonix
823 Allée du Recteur Payot
Chamonix-Mont-Blanc
Haute-Savoie

2026-02-05 19:00:00

2026-02-05 23:00:00

2026-02-05

Jeudi 5 février, La Fruitière accueille Jérémie Falissard pour un dîner à quatre mains, pensé comme un moment à partager.

+33 4 50 55 10 00
infos@lafoliedoucehotels.com

English :

On Thursday February 5, La Fruitière welcomes Jérémie Falissard for a four-hands dinner, designed as a moment to share.

