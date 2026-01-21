Dîner 4 mains Jérémie Falissard La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc
Dîner 4 mains Jérémie Falissard La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc jeudi 5 février 2026.
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-02-05 19:00:00
fin : 2026-02-05 23:00:00
2026-02-05
Jeudi 5 février, La Fruitière accueille Jérémie Falissard pour un dîner à quatre mains, pensé comme un moment à partager.
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com
English :
On Thursday February 5, La Fruitière welcomes Jérémie Falissard for a four-hands dinner, designed as a moment to share.
