Dîner 4 mains Mallory Gabsi La Folie Douce Hôtel Chamonix Chamonix-Mont-Blanc lundi 26 janvier 2026.
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2026-01-26 19:00:00
fin : 2026-01-26 23:00:00
2026-01-26
Lundi 26 janvier, La Fruitière reçoit le chef Mallory Gabsi pour un dîner à quatre mains ultra désirable avec à la clé, une expérience gastronomique, conviviale et surtout pleine de saveurs.
La Folie Douce Hôtel Chamonix 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 55 10 00 infos@lafoliedoucehotels.com
English :
On Monday January 26, La Fruitière welcomes chef Mallory Gabsi for an ultra-desirable four-hands dinner, offering a gastronomic, convivial and, above all, flavorful experience.
