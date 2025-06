Dîner à 4 mains au Grand Pavillon Vineuil-Saint-Firmin 26 juin 2025 07:00

Oise

Dîner à 4 mains au Grand Pavillon

Le 26 juin prochain, Le Grand Pavillon Chantilly, hôtel 4* à Chantilly, accueillera un événement gastronomique d’exception un dîner à 4 mains orchestré par 2 grands chefs, Stéphane Buron, Chef doublement étoilé et MOF 2004 ainsi que Sylvain Embarek.

Stéphane Buron est une figure emblématique de la gastronomie française. Meilleur Ouvrier de France en 2004, il a su conquérir les palais les plus exigeants grâce à son talent et à sa passion pour la cuisine.

Stéphane Buron est surtout connu pour son rôle de chef au Chabichou, un prestigieux restaurant situé à Courchevel. Aujourd’hui, Le Chabichou conserve ses 2 deux étoiles au Guide Michelin, et est devenu une destination incontournable pour les amateurs de haute gastronomie.

Sylvain Embarek, chef talentueux au Grand Pavillon Chantilly, dirige avec passion et créativité sa brigade. Il propose une cuisine moderne et inventive au restaurant Le Carrousel et au Craft, où il est également connu pour ses brunchs gourmands pour petits et grands. Le Chef Sylvain Embarek anime des ateliers où la Chantilly est mise à l’honneur, offrant des expériences culinaires et éducatives aux amateurs de gastronomie.

Pour ce dîner exceptionnel, Stéphane Buron et Sylvain Embarek ont concocté un dîner qui promet de ravir les papilles des invités. Les convives auront l’occasion de découvrir des plats élaborés avec précision et créativité.

Le dîner, proposé au tarif de 140€ par personne, promet une aventure gustative raffinée. Cette soirée au Grand Pavillon Chantilly, hôtel 4* à Chantilly, s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs de haute cuisine, offrant une expérience gastronomique exceptionnelle signée par Stéphane Buron et Sylvain Embarek.

Téléchargez le menu complet ci-dessous.

4 Route de Senlis

Vineuil-Saint-Firmin 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 65 36 12 10 restaurant@legrandpavillon.com

