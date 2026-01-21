Dîner à bord de la Saint Valentin Place de la Gare Pacy-sur-Eure

Dîner à bord de la Saint Valentin

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-14

Embarquez pour un voyage gourmand à travers les paysages de la vallée de l’Eure à bord de notre Train Restaurant, offrant un cadre authentique pour déguster un repas d’exception préparé par Les Imprévus de Cécilou.

La bistronomie est un concept décontracté, mêlant la qualité d’une cuisine élaborée avec des produits de qualité à une approche plus accessible et conviviale.

Le Dîner de la Saint Valentin s’effectue en roulant sur notre ligne de Pacy à Breuilpont.

Au menu du Train Restaurant de la Saint Valentin

– Apéritif Kir cassis ou jus de pommes fermier

– Entrées Duo de saumon frais et fumé ou foie gras sur toast

– Plats canard confit/pommes de terre sarladaises ou saumon braisé/riz aux légumes

– Assiette de fromages

– Desserts Diva fruits rouges ou Diva chocolat (dessert à base de meringue)

– Café

Boissons incluses

– 1/4 de vin ou boisson soft à la bouteille Coca Cola Orangina Ice Tea par personne

– une bouteille de Vittel plate ou San Pellegrino par table

Départ 19h30

Retour vers 22h.

Ces billets vous invitent à une expérience mêlant tradition et délices gastronomiques, le tout dans une atmosphère empreinte de nostalgie et de découverte.

Information complémentaires

↪ Faites vite ! Les réservations ferment 7 jours avant le départ, mais peuvent se clôturer plus tôt si la salle est complète.

↪ Lors de votre réservation, indiquez votre choix de menu dans l’onglet Un commentaire ou une demande spéciale

↪ Les animaux ne sont pas autorisés à prendre part au voyage.

↪ Les visuels proposés sont non contractuels, il s’agit d’un aperçu de la prestation donné à titre indicatif. .

Place de la Gare Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure Pacy-sur-Eure 27120 Eure Normandie +33 2 32 36 04 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dîner à bord de la Saint Valentin

L’événement Dîner à bord de la Saint Valentin Pacy-sur-Eure a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération