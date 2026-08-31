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Dîner à l’aveugle 2nde édition La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

samedi 28 novembre 2026 · La sittelle · Saint-Laurent-en-Grandvaux

Dîner à l’aveugle 2nde édition La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
La sittelle
Adresse
17 Quartier du Coin d'Amont
Ville
39150 Saint-Laurent-en-Grandvaux
Département
Jura
Tarif
42 42 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Dîner à l’aveugle 2nde édition

La sittelle 17 Quartier du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Dîner à l’aveugle organisé par l’association DVMP (Deux visions, une Même Passion), afin de sensibiliser au handicap visuel et récolter des fonds pour soutenir les déficients visuels dans leur projet sportif.
Le menu surprise (entrée plat dessert) accompagné de 2 verres de vin vous sera servi à table, vous aurez les yeux bandés tout au long du repas.
Un concert de In’Partibus viendra clôturer cette expérience sensorielle.
Réservation sur HelloAsso.   .

La sittelle 17 Quartier du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Dîner à l’aveugle 2nde édition

L’événement Dîner à l’aveugle 2nde édition Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX

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