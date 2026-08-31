Dîner à l’aveugle 2nde édition La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux

Informations pratiques

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Dîner à l’aveugle 2nde édition

La sittelle 17 Quartier du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 42 – 42 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Dîner à l’aveugle organisé par l’association DVMP (Deux visions, une Même Passion), afin de sensibiliser au handicap visuel et récolter des fonds pour soutenir les déficients visuels dans leur projet sportif.

Le menu surprise (entrée plat dessert) accompagné de 2 verres de vin vous sera servi à table, vous aurez les yeux bandés tout au long du repas.

Un concert de In’Partibus viendra clôturer cette expérience sensorielle.

Réservation sur HelloAsso. .

La sittelle 17 Quartier du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dîner à l’aveugle 2nde édition

L’événement Dîner à l’aveugle 2nde édition Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX