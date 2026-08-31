Dîner à l’aveugle 2nde édition La sittelle Saint-Laurent-en-Grandvaux
samedi 28 novembre 2026 · La sittelle · Saint-Laurent-en-Grandvaux
Informations pratiques
Saint-Laurent-en-Grandvaux
Dîner à l’aveugle 2nde édition
La sittelle 17 Quartier du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Tarif : 42 – 42 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Dîner à l’aveugle organisé par l’association DVMP (Deux visions, une Même Passion), afin de sensibiliser au handicap visuel et récolter des fonds pour soutenir les déficients visuels dans leur projet sportif.
Le menu surprise (entrée plat dessert) accompagné de 2 verres de vin vous sera servi à table, vous aurez les yeux bandés tout au long du repas.
Un concert de In’Partibus viendra clôturer cette expérience sensorielle.
Réservation sur HelloAsso. .
La sittelle 17 Quartier du Coin d’Amont Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Dîner à l’aveugle 2nde édition
L’événement Dîner à l’aveugle 2nde édition Saint-Laurent-en-Grandvaux a été mis à jour le 2026-08-31 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX
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