Maison Bertrone AULON Aulon Hautes-Pyrénées

Celles et ceux qui ont façonné les paysages d’Aulon se confient au micro les parfums et les goûts évoqués inspirent une artiste en cuisine.

Ecoute des bandes sonores suivie d’un repas.

La création sonore À l’écoute des ancien·nes d’Aulon est à retrouver sur www.aulon65.fr. Elle a été réalisée par Claire Salles, habitante d’Aulon en charge des activités culturelles.

Des portraits des ancien·nes qui ont témoigné sont à retrouver à l’Espace Citoyen d’Aulon tout l’été dans l’exposition qui leur est consacrée. Portraits par Frédérique Blanco (Féérique Photographie).

Le dîner se déroule à la Maison Bertrone, nouveau lieu de l’association d’art contemporain Le Transfo. La Maison Bertrone est fléchée depuis le grand parking de l’église d’Aulon.

Maison Bertrone AULON Aulon 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The men and women who have shaped Aulon’s landscapes speak into the microphone: the scents and tastes they evoke inspire an artist in the kitchen.

Listening to the tapes, followed by a meal.

The sound creation À l’écoute des anciens-nes d’Aulon can be found at www.aulon65.fr. It was produced by Claire Salles, an Aulon resident in charge of cultural activities.

Portraits of the former residents can be found at the Espace Citoyen d’Aulon all summer in the exhibition dedicated to them. Portraits by Frédérique Blanco (Féérique Photographie).

The dinner takes place at Maison Bertrone, the new home of contemporary art association Le Transfo. La Maison Bertrone is signposted from the large parking lot at Aulon church.

German :

Diejenigen, die die Landschaft von Aulon geformt haben, vertrauen sich dem Mikrofon an: Die evozierten Düfte und Geschmäcker inspirieren eine Künstlerin in der Küche.

Anhören der Tonspur mit anschließendem Essen.

Die Tonbandaufnahme À l’écoute des anciens-nes d’Aulon ist auf www.aulon65.fr zu finden. Sie wurde von Claire Salles, einer Einwohnerin von Aulon, die für kulturelle Aktivitäten zuständig ist, erstellt.

Die Porträts der ehemaligen Bewohner/innen, die sich geäußert haben, sind den ganzen Sommer über in der ihnen gewidmeten Ausstellung im Espace Citoyen d’Aulon zu sehen. Porträts von Frédérique Blanco (Féérique Photographie).

Das Abendessen findet in der Maison Bertrone statt, dem neuen Ort des Vereins für zeitgenössische Kunst Le Transfo. Das Maison Bertrone ist vom großen Parkplatz an der Kirche von Aulon aus ausgeschildert.

Italiano :

Gli uomini e le donne che hanno plasmato i paesaggi di Aulon parlano al microfono: i profumi e i sapori che evocano ispirano un artista in cucina.

L’ascolto delle colonne sonore è seguito da un pasto.

La creazione sonora À l’écoute des anciens-nes d’Aulon si trova sul sito www.aulon65.fr. È stata prodotta da Claire Salles, residente di Aulon e responsabile delle attività culturali.

I ritratti degli ex residenti sono esposti per tutta l’estate all’Espace Citoyen d’Aulon nella mostra a loro dedicata. Ritratti di Frédérique Blanco (Férique Photographie).

La cena si terrà presso la Maison Bertrone, la nuova sede dell’associazione d’arte contemporanea Le Transfo. La Maison Bertrone è segnalata dal grande parcheggio vicino alla chiesa di Aulon.

Espanol :

Los hombres y mujeres que han dado forma a los paisajes de Aulon hablan por el micrófono: los olores y sabores que evocan inspiran a un artista de la cocina.

Escucha de las bandas sonoras seguida de una comida.

La creación sonora À l’écoute des anciens-nes d’Aulon se puede encontrar en www.aulon65.fr. Fue producida por Claire Salles, residente de Aulon encargada de actividades culturales.

En el Espace Citoyen d’Aulon se pueden encontrar retratos de antiguos residentes durante todo el verano en la exposición dedicada a ellos. Retratos de Frédérique Blanco (Féérique Photographie).

La cena se celebrará en la Maison Bertrone, nueva sede de la asociación de arte contemporáneo Le Transfo. La Maison Bertrone está señalizada desde el gran aparcamiento situado junto a la iglesia de Aulon.

