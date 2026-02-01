Dîner à thème le Nouvel An Chinois Route de Clamecy Coulanges-sur-Yonne

Dîner à thème le Nouvel An Chinois

Route de Clamecy Crêperie & Bistrot La Guinguette Coulanges-sur-Yonne Yonne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 19:00:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Fêtons le Nouvel An Chinois placé sous le signe du Cheval de Feu . Nous vous proposons un menu spécial salade chinoise et ses makis, bœuf aux oignons et riz cantonais, mochi glacé accompagné de litchis, un verre de vin inclus Réservation obligatoire jusqu’au 22 février 2026 au 06 88 42 37 46 .

Route de Clamecy Crêperie & Bistrot La Guinguette Coulanges-sur-Yonne 89480 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 42 37 46

