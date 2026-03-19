Diner a vinées Autour du Pressoir Tonnerre

Diner a vinées

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Autour du Pressoir vous propose un diner accord mets/vins en présence des vignerons animé par Ophélie de Jolies Quilles. .

Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 81 05

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English : Diner a vinées

L’événement Diner a vinées Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois