Diner a vinées Autour du Pressoir Tonnerre
Diner a vinées Autour du Pressoir Tonnerre vendredi 3 avril 2026.
Diner a vinées
Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Autour du Pressoir vous propose un diner accord mets/vins en présence des vignerons animé par Ophélie de Jolies Quilles. .
Autour du Pressoir 1 Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 54 81 05
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English : Diner a vinées
L’événement Diner a vinées Tonnerre a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois