DÎNER ACCORDS METS ET VINS – Saint-Gély-du-Fesc, 29 mai 2025 07:00, Saint-Gély-du-Fesc.

Hérault

DÎNER ACCORDS METS ET VINS 53 Rue de l’Aven Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29

fin : 2025-05-29

Date(s) :

2025-05-29

Masterclass château de cazeneuve dîner accords mets et vins . Ce domaine est situé en pic Saint Loup à Lauret. Le dîner consiste autour d’une grande table à dîner avec le vigneron. Qui vous présentera ses différents vins, autour de plats, élaborés en accord avec ses vins. C’est un moment convivial d’échange et de découverte

53 Rue de l’Aven

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 4 67 84 36 36 clemencedelonpro@gmail.com

English :

Masterclass château de cazeneuve wine and food pairing dinner. This estate is located on the Pic Saint Loup in Lauret. The dinner consists of dining around a large table with the winemaker. The winemaker will introduce you to his different wines, with dishes prepared in harmony with his wines. It’s a convivial moment of exchange and discovery

German :

Masterclass château de cazeneuve dinner accords mets et vins . Dieses Weingut befindet sich im Pic Saint Loup in Lauret. Das Abendessen besteht aus einem großen Tisch, an dem Sie mit dem Winzer speisen. Er wird Ihnen seine verschiedenen Weine vorstellen und dazu Gerichte servieren, die mit seinen Weinen harmonieren. Es ist ein geselliger Moment des Austauschs und der Entdeckung

Italiano :

Masterclass château de cazeneuve cena di abbinamento vino e cibo. Questa tenuta si trova nel Pic Saint Loup a Lauret. La cena consiste nel cenare intorno a un grande tavolo con l’enologo. L’enologo vi presenterà i suoi diversi vini, con piatti preparati in armonia con i suoi vini. È un momento conviviale di scambio e di scoperta

Espanol :

Cena maridaje magistral en el Château de Cazeneuve. Esta finca se encuentra en el Pic Saint Loup, en Lauret. La cena consiste en cenar alrededor de una gran mesa con el enólogo. El enólogo le presentará sus diferentes vinos, con platos preparados en armonía con sus vinos. Es un momento de convivencia, intercambio y descubrimiento

