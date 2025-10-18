Dîner Accords Mets & Vins à Beaune Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune
Samedi 18 octobre passez une soirée gourmande à la Cité !
À l’occasion du week-end événement Vignobles en scène, venez vivre une soirée gastronomique unique autour des étoiles montantes de Bourgogne.
Au programme un menu en accords mets & vins imaginé pour sublimer des appellations encore méconnues mais au potentiel remarquable.
Menu unique 49 € (vins compris)
Un moment de découverte et de convivialité, pour éveiller vos papilles et célébrer la richesse des terroirs bourguignons.
Informations & réservation
. Samedi 18 octobre dès 19h
. Cité à Beaune 21 avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune
. Réservation en ligne, par mail beaune-lesaccords@citeclimatsvins.com, par téléphone 03 79 47 21 40 .
Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
