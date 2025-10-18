Dîner Accords Mets & Vins à Beaune Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Beaune

Dîner Accords Mets & Vins à Beaune

Samedi 18 octobre 2025.

Dîner Accords Mets & Vins à Beaune

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune
Avenue Charles de Gaulle
Beaune

19:00:00

18 octobre 2025

Samedi 18 octobre passez une soirée gourmande à la Cité !

À l’occasion du week-end événement Vignobles en scène, venez vivre une soirée gastronomique unique autour des étoiles montantes de Bourgogne.

Au programme un menu en accords mets & vins imaginé pour sublimer des appellations encore méconnues mais au potentiel remarquable.

Menu unique 49 € (vins compris)

Un moment de découverte et de convivialité, pour éveiller vos papilles et célébrer la richesse des terroirs bourguignons.

Informations & réservation

. Samedi 18 octobre dès 19h

. Cité à Beaune 21 avenue Charles de Gaulle, 21200 Beaune

. Réservation en ligne, par mail beaune-lesaccords@citeclimatsvins.com, par téléphone 03 79 47 21 40 .

Cité des Climats et vins de Bourgogne à Beaune Avenue Charles de Gaulle Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

