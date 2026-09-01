Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon Chailly-sur-Armançon
vendredi 25 septembre 2026 · Chailly-sur-Armançon
Informations pratiques
Chailly-sur-Armançon
Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon
Château de Chailly Chailly-sur-Armançon Côte-d’Or
Tarif : 145 – 145 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Dîner exceptionnel au Château de Chailly, autour d’un accord mets & vins en présence du vigneron. Notre Chef Valentin Pacaud s’associera au Domaine Patrick Giboulot pour une soirée en 5 temps, mettant à l’honneur la gastronomie et les grands vins de Bourgogne.
5 plats • 5 accords mets & vins • 5 verres de vin – 145 € par personne .
Château de Chailly Chailly-sur-Armançon 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 30 30
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon
L’événement Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon Chailly-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pouilly – Bligny