Informations pratiques

Chailly-sur-Armançon

Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon

Château de Chailly Chailly-sur-Armançon Côte-d’Or

Tarif : 145 – 145 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Dîner exceptionnel au Château de Chailly, autour d’un accord mets & vins en présence du vigneron. Notre Chef Valentin Pacaud s’associera au Domaine Patrick Giboulot pour une soirée en 5 temps, mettant à l’honneur la gastronomie et les grands vins de Bourgogne.

5 plats • 5 accords mets & vins • 5 verres de vin – 145 € par personne .

Château de Chailly Chailly-sur-Armançon 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 30 30

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English : Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon

L’événement Dîner Accords mets & vins- Chailly sur Armançon Chailly-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Pouilly – Bligny