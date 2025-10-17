DÎNER ACCORDS METS & VINS Saint-Saturnin-de-Lucian

DÎNER ACCORDS METS & VINS Saint-Saturnin-de-Lucian vendredi 17 octobre 2025.

DÎNER ACCORDS METS & VINS

17 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Plongez dans une expérience unique la rencontre entre la gastronomie raffinée du restaurant Le Pressoir et les vins bio du Domaine Virgile Joly.

Plongez dans une expérience unique la rencontre entre la gastronomie raffinée du restaurant Le Pressoir et les vins bio du Domaine Virgile Joly.

Au programme, un menu gastronomique sublimé par une dégustation de vieux millésimes et de cuvées récentes, soigneusement choisis pour révéler toute la richesse des accords mets et vins.

MENU

St Jacques snackée dans sa feuille de brique émulsion corail

Filet de veau basse température et sa sauce aux cèpes

Royal trois chocolat .

17 Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 44 52 21

English :

Immerse yourself in a unique experience: the encounter between the refined gastronomy of Le Pressoir restaurant and the organic wines of Domaine Virgile Joly.

German :

Tauchen Sie ein in ein einzigartiges Erlebnis: die Begegnung zwischen der raffinierten Gastronomie des Restaurants Le Pressoir und den Bio-Weinen der Domaine Virgile Joly.

Italiano :

Immergetevi in un’esperienza unica: l’incontro tra la raffinata gastronomia del ristorante Le Pressoir e i vini biologici del Domaine Virgile Joly.

Espanol :

Sumérjase en una experiencia única: el encuentro entre la refinada gastronomía del restaurante Le Pressoir y los vinos ecológicos del Domaine Virgile Joly.

