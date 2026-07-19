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AGENDA · Perros-Guirec

Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite Plage de Trestraou Perros-Guirec

vendredi 24 juillet 2026 · Plage de Trestraou · Perros-Guirec

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Plage de Trestraou
Adresse
Boulevard Joseph le Bihan
Ville
22700 Perros-Guirec
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Perros-Guirec

Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 19:00:00
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Dans une ambiance chaleureuse, profitez d’une animation musicale par un groupe de musiciens pendant le dîner au restaurant La Suite, plage de Trestraou.   .

Plage de Trestraou Boulevard Joseph le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 09 34 

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English :

L’événement Dîner & Animations musicales au restaurant La Suite Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec

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