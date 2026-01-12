Dîner animé rue du Bicentenaire Bessay-sur-Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-21 19:30:00
fin : 2026-02-21
2026-02-21
Les Vétérans de Bessay-sur-Allier vous invitent à une soirée conviviale et gourmande autour d’un savoureux bœuf à la pipérade. Ambiance festive, menu généreux et plaisir du partage pour un moment chaleureux à vivre entre amis ou en famille.
rue du Bicentenaire Salle polyvalente Bessay-sur-Allier 03340 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 03 60 73 93
English :
Les Vétérans de Bessay-sur-Allier invite you to a convivial, gourmet evening of tasty beef and piperade. A festive atmosphere, a generous menu and the pleasure of sharing a warm moment with friends or family.
L’événement Dîner animé Bessay-sur-Allier a été mis à jour le 2026-01-12 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région