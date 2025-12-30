Dîner animé Chansons d’amour Le Logis de Linières Val-du-Maine

Dîner animé Chansons d’amour

Début : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13

Jazz, classique, chanson française, …

ENTRE LA BÛCHE, LES RESTES DE FOIE GRAS ET LES PROMESSES QU’ON NE TIENDRA PAS…

Et si, en 2026, on décidait d’aimer pour de vrai ?

Ou au moins… de chanter l’amour comme il faut.

CHANSONS D’AMOUR

Dîner animé à la Taverne de Linières

Des mots qui caressent, des refrains qui piquent, et cette délicieuse sensation que l’amour n’est jamais très loin du chaos.

Piano Alexandre Gosse

Chant & animation Julien Huchet & Pauline Pelosi

On dîne.

On écoute.

On se souvient.

Ou on tombe amoureux (à nouveau, ou pas).

Vendredi 13 février 2026 19h

Taverne de Linières

Infos & réservations www.linieres.fr

06 68 08 24 92

Spectacle vivement recommandé à celles et ceux qui savent que l’amour commence souvent

là où les bonnes résolutions s’arrêtent. .

