Dîner animé Chansons d’amour Le Logis de Linières Val-du-Maine

Dîner animé Chansons d’amour
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2026-02-13 19:00:00
fin : 2026-02-13
2026-02-13
Jazz, classique, chanson française, …
ENTRE LA BÛCHE, LES RESTES DE FOIE GRAS ET LES PROMESSES QU’ON NE TIENDRA PAS…
Et si, en 2026, on décidait d’aimer pour de vrai ?
Ou au moins… de chanter l’amour comme il faut.
CHANSONS D’AMOUR
Dîner animé à la Taverne de Linières
Des mots qui caressent, des refrains qui piquent, et cette délicieuse sensation que l’amour n’est jamais très loin du chaos.
Piano Alexandre Gosse
Chant & animation Julien Huchet & Pauline Pelosi
On dîne.
On écoute.
On se souvient.
Ou on tombe amoureux (à nouveau, ou pas).
Vendredi 13 février 2026 19h
Taverne de Linières
Infos & réservations www.linieres.fr
06 68 08 24 92
Spectacle vivement recommandé à celles et ceux qui savent que l’amour commence souvent
là où les bonnes résolutions s’arrêtent. .
Le Logis de Linières Château de Linières La Taverne Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire +33 6 68 08 24 92
English :
Jazz, classical, French chanson, …
