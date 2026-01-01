Dîner animé Verdi Le Logis de Linières Val-du-Maine
Début : 2026-01-23 19:00:00
fin : 2026-01-23 22:30:00
2026-01-23
Découvrez les diners animés de Linières.
Une soirée hors du temps, à la lueur des bougies, entre gastronomie et musique, portée par les airs de Verdi.
Menu “AL DENTE… VERDI !”
(Oui, même si Verdi n’a jamais écrit La Traviata de la Tartiflette, on assume.)
Entrée — “Prélude en rouge majeur”
Carpaccio de betteraves et pommes
Un début tout en finesse… et en couleurs dignes d’un rideau d’opéra.
Plat — “La Grande Tartiflettata”
Tartiflette généreuse
Un plat si réconfortant que même Rigoletto en oublierait sa mauvaise humeur.
Dessert — “Myrtille di destino”
Tarte aux myrtilles
Une conclusion sucrée, dramatique juste ce qu’il faut… mais sans la mort du ténor.
Le Logis de Linières Château de Linières La Taverne Val-du-Maine 53340 Mayenne Pays de la Loire
English :
Discover Linières’ animated dinners.
