Dîner au domaine Bodineau Portes ouvertes d’hiver Les Verchers-sur-Layon Doué-en-Anjou

Le Domaine Bodineau vous donne rendez-vous pour une nouvelle édition de ses Portes Ouvertes d’Hiver. Une journée festive au cœur du vignoble, entre dégustations, découvertes artisanales et moments de convivialité à l’approche de Noël.

Au programme

• Un mini-marché de Noël pour des emplettes festives

De 11h à 21h, le domaine accueillera plusieurs exposants locaux pour un marché de Noël intimiste regroupant créations artisanales et produits gourmands charcuterie, bijoux, décorations, caramels, épices et autres douceurs pour préparer les fêtes ou faire ses achats de fin d’année.

Dégustation des vins et animations pour petits et grands

Les visiteurs pourront profiter de dégustations commentées des vins du domaine. Un food truck sera présent le midi pour permettre de déjeuner sur place dans une atmosphère conviviale.

Des animations accessibles à tous les âges ponctueront l’événement, afin de proposer un moment ludique et festif partagé en famille ou entre amis.

• Un dîner convivial pour clôturer la journée

Pour clôturer cette journée festive, nous vous proposons un repas convivial servi à l’intérieur à partir de 19h.Un moment gourmand et chaleureux à partager en famille ou entre amis, dans l’esprit des fêtes de fin d’année.

Au menu

-Un cocktail à base de Coteaux du Layon

-Rillautiflette (tartiflette revistée) avec sa salade

-Assortiement de desserts

Le vin est compris avec le repas.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 17 décembre 2025 de 11h à 21h.

Repas à partir de 19h. .

Les Verchers-sur-Layon 5 chemin du Château d’Eau Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 22 86 domainebodineau@yahoo.fr

English :

Domaine Bodineau invites you to another Winter Open House. A festive day in the heart of the vineyard, with tastings, artisanal discoveries and convivial moments in the run-up to Christmas.

