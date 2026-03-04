Dîner au restaurant panoramique le 7, La Cité du Vin, Bordeaux

Dîner au restaurant panoramique le 7 Mardi 21 avril, 19h30 La Cité du Vin Gironde

Inscription en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T19:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T19:30:00+02:00 – 2026-04-21T23:30:00+02:00

Profitez d’un moment gastronomique et architectural inoubliable au restaurant panoramique Le 7 de la Maison Faber Lascombes, situé au 7ème étage de la Cité du Vin. Vous y découvrirez une vue unique sur Bordeaux et le port de la Lune.

Le menu de cette soirée sera orchestré par un trio de chefs : le Chef Christian Le Squer***, Chef triplement Étoilé depuis plus de 20 ans, à la tête des cuisines du restaurant Le Cinq à Paris, aux côtés des chefs du 7 Restaurant Panoramique, le Chef Romain Talbourdeau et la Cheffe pâtissière Marilou Tamarelle.

En réservant votre place à cette soirée, vous soutenez directement la programmation culturelle de la Cité du Vin. Grâce à votre soutien nous pouvons proposer des évènements ouverts à tous, dont nombreux sont gratuits, rendant ainsi accessible au plus grand nombre le patrimoine culturel, universel et vivant du vin.

Le mardi 21 avril 2026 à 19h30 au 7 Restaurant Panoramique, 7ème étage de la Cité du Vin.

250 €* la place, soit un coût réel de 85 € après défiscalisation

*La Cité du Vin est gérée par la Fondation pour la culture et les civilisations du vin, reconnue d’utilité publique. Ce qui permet d’organiser ces événements de soutien par don défiscalisable. La défiscalisation s’applique à 66% sur l’impôt sur le revenu ou à 60% sur l’impôt sur les sociétés, ce qui représente, pour cet événement, un coût réel de 85 € pour un particulier ou de 100 € pour une entreprise.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://don-fondation-citeduvin.iraiser.eu/dinerau7/~mon-don »}]

Participez à un dîner d’exception au restaurant panoramique le 7 ! dîner repas

Restaurant panoramique Le 7