Dîner autour de la truffe au Bistrot by L’Opale Domaine La Pierre Blanche Eygalières

Dîner autour de la truffe au Bistrot by L’Opale

Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 19h. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône

Profitez d’un dîner gastronomique autour de la truffe au Bistrot by L’Opale à Eygalières, le vendredi 21 novembre !

Rendez-vous au restaurant Le Bistrot by l’Opale au sein du cadre enchanteur du Domaine La Pierre Blanche !

Le chef vous a concocté un menu gastronomique autour de la truffe pour le plus grand plaisir de vos papilles !



Places limitées, réservation conseillée .

Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com

English :

Enjoy a gourmet truffle-themed dinner at Bistrot by L’Opale in Eygalières on Friday, 21st November!

German :

Genießen Sie am Freitag, den 21. November, ein Gourmet-Dinner rund um die Trüffel im Bistrot by L’Opale in Eygalières!

Italiano :

Godetevi una cena gourmet a base di tartufo al Bistrot by L’Opale di Eygalières venerdì 21 novembre!

Espanol :

Disfrute de una cena gourmet a base de trufas en el Bistrot by L’Opale de Eygalières el viernes 21 de noviembre

