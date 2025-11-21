Dîner autour de la truffe au Bistrot by L’Opale Domaine La Pierre Blanche Eygalières
Dîner autour de la truffe au Bistrot by L’Opale Domaine La Pierre Blanche Eygalières vendredi 21 novembre 2025.
Dîner autour de la truffe au Bistrot by L’Opale
Vendredi 21 novembre 2025 à partir de 19h. Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières Bouches-du-Rhône
Début : 2025-11-21 19:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Profitez d’un dîner gastronomique autour de la truffe au Bistrot by L’Opale à Eygalières, le vendredi 21 novembre !
Rendez-vous au restaurant Le Bistrot by l’Opale au sein du cadre enchanteur du Domaine La Pierre Blanche !
Le chef vous a concocté un menu gastronomique autour de la truffe pour le plus grand plaisir de vos papilles !
Places limitées, réservation conseillée .
Domaine La Pierre Blanche 2950 route d’Orgon Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 26 10 00 accueil@domainelapierreblanche.com
English :
Enjoy a gourmet truffle-themed dinner at Bistrot by L’Opale in Eygalières on Friday, 21st November!
German :
Genießen Sie am Freitag, den 21. November, ein Gourmet-Dinner rund um die Trüffel im Bistrot by L’Opale in Eygalières!
Italiano :
Godetevi una cena gourmet a base di tartufo al Bistrot by L’Opale di Eygalières venerdì 21 novembre!
Espanol :
Disfrute de una cena gourmet a base de trufas en el Bistrot by L’Opale de Eygalières el viernes 21 de noviembre
L’événement Dîner autour de la truffe au Bistrot by L’Opale Eygalières a été mis à jour le 2025-11-12 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles