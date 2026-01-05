Dîner aux chandelles au Château des Chauvaux Châteaux en Fête Château des Chauvaux Douzillac

Dîner aux chandelles au Château des Chauvaux Châteaux en Fête

Château des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac Dordogne

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

2026-04-18

Dîner aux chandelles en 3 plats, chacun accompagné d’une boisson, en collaboration avec le restaurant La Douzième Heure , servi à 19h, en intérieur dans la salle à manger du château.

Tarif 50 €. Sur réservation.

Château des Chauvaux chateauchauvaux@gmail.com

Château des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 48 52 19 chateauchauvaux@gmail.com

English : Dîner aux chandelles au Château des Chauvaux Châteaux en Fête

3-course candlelight dinner, each accompanied by a drink, in collaboration with the restaurant La Douzième Heure , served at 7pm, indoors in the château dining room.

Price: ? 50. Reservations required.

Château des Chauvaux: chateauchauvaux@gmail.com

