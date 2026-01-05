Dîner aux chandelles au Château des Chauvaux Châteaux en Fête Château des Chauvaux Douzillac
Dîner aux chandelles au Château des Chauvaux Châteaux en Fête
Château des Chauvaux Douzillac
samedi 18 avril 2026.
Château des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac Dordogne
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Dîner aux chandelles en 3 plats, chacun accompagné d’une boisson, en collaboration avec le restaurant La Douzième Heure , servi à 19h, en intérieur dans la salle à manger du château.
Tarif 50 €. Sur réservation.
Château des Chauvaux chateauchauvaux@gmail.com
Château des Chauvaux 2 Rue des Bernardoux Douzillac 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 48 52 19 chateauchauvaux@gmail.com
English : Dîner aux chandelles au Château des Chauvaux Châteaux en Fête
3-course candlelight dinner, each accompanied by a drink, in collaboration with the restaurant La Douzième Heure , served at 7pm, indoors in the château dining room.
Price: ? 50. Reservations required.
Château des Chauvaux: chateauchauvaux@gmail.com
