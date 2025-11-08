Dîner aux chandelles du Mezo Ploeren

Dîner aux chandelles du Mezo Ploeren samedi 8 novembre 2025.

Dîner aux chandelles du Mezo

Domaine le mezo, route d’Arradon Ploeren Morbihan

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2025-11-08 20:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Le Domaine Le Mezo vous invite à vivre une soirée magique, où élégance et gastronomie se rencontrent dans une ambiance feutrée et chaleureuse.

Imaginez notre grande salle, éclairée uniquement par des centaines de bougies, un repas raffiné signé par notre Brigade de Chefs, accompagné d’une douce mélodie pour sublimer cet instant hors du temps.

* Une atmosphère unique chaque détail a été pensé pour vous plonger dans un univers intimiste et apaisant, au cœur de notre domaine.

* Un menu gastronomique un voyage culinaire en plusieurs temps, mettant à l’honneur les produits de saison et les saveurs locales, revisités avec créativité.

* Une touche musicale live laissez-vous bercer par des mélodies élégantes, jouées en direct, pour une immersion totale dans cette expérience sensorielle.

Savourez un dîner gastronomique en 4 temps, accompagné d’accords mets & vins ou mets & boissons sans alcool.

Prolongez l’expérience avec notre séjour-concert pour 2 personnes à partir de 551 €

* Le dîner-concert

* Une nuit en chambre double en Farm House

* Le brunch du dimanche 9 novembre .

Domaine le mezo, route d’Arradon Ploeren 56880 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 77 56

L’événement Dîner aux chandelles du Mezo Ploeren a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 56