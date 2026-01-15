Dîner avec concert spécial St-Valentin à l’Apothéose L’Apothéose Courgivaux

Dîner avec concert spécial St-Valentin à l’Apothéose

L’Apothéose 18 Rue du Capitaine Vaillant Courgivaux Marne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Si vous ne savez pas quoi faire pour la Saint-Valentin, le samedi 14 février, n’hésitez pas à réserver vos places dès maintenant pour vivre un moment de convivialité et d’amour à son apogée !

Qui a dit qu’il fallait être en couple pour célébrer la Saint-Valentin ? Il n’y a pas de règles ! Cette journée est pour tous ceux qui portent de l’amour dans leur cœur, que ce soit en amitié, en famille ou en couple. Alors, venez partager ce moment avec vos amis, votre famille ou votre partenaire.

Au programme un dîner accompagné d’un concert avec la talentueuse chanteuse de jazz **Katia**, au charme envoûtant, tant par sa voix que par sa présence. Elle sera entourée d’un excellent groupe **Vlodimir** au saxophone, **Raphaël** à la basse, **Andy** à la guitare et **Fifi** à la batterie.

Notre dîner-concert sera suivi d’une soirée dansante, le tout pour 65 € par personne.

Ce tarif comprend une coupe de bienvenue, une entrée, un plat, un trou normand, du fromage, un dessert, un quart de vin, du café et de l’eau.

Nous tenons à préciser que les places ne seront pas individuelles, afin d’accueillir un maximum de convives, comme lors des dîners-spectacles. Mais rassurez-vous, vous serez bien avec votre partenaire, vos amis ou votre famille.

Merci à tous, n’hésitez pas à réserver vos places. .

L’Apothéose 18 Rue du Capitaine Vaillant Courgivaux 51310 Marne Grand Est +33 6 81 93 85 89

English : Dîner avec concert spécial St-Valentin à l’Apothéose

If you don’t know what to do for Valentine’s Day on Saturday, February 14, book your tickets now for the ultimate in love and conviviality!

