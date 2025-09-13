Diner-bal-spectacle pyrotechnique à Vexin-Thelle en fête Chaumont-en-Vexin

Diner-bal-spectacle pyrotechnique à Vexin-Thelle en fête Chaumont-en-Vexin samedi 13 septembre 2025.

Diner-bal-spectacle pyrotechnique à Vexin-Thelle en fête

rue d’Enencourt Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 –

0

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 19:00:00

fin : 2025-09-13 22:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Le 13 septembre 2025, après un après-midi d’animation sur la plaine des sports de Chaumont, la communauté de communes du Vexin-Thelle vous invite à une soirée festive pour finir en beauté Vexin-Thelle en fête.

Dès 19h, le fonky bal de la cie du Tire-Laine va vous faire groover au rythme de la funk des années 70 et 80, du rap des années 90 et 2000 et de musique d’aujourd’hui !

Et vous pourrez déguster le bon repas concocté par le comité des festivités de Trie-Château.

REPAS UNIQUEMENT SUR RESERVATION !

Au menu poulet basquaise, fromages, part de flan

Tarifs adulte 15 € enfants 10 € (hors boisson)

Envoyez vite un email au comité des festivités comitedesfestivites60@gmail.com

Après ce bon dîner, prenez part au bouquet final de la soirée avec le spectacle pyrotechnique sur le thème de 20 000 lieues sous les mers proposé par Soirs de fête à 21h45. 0 .

rue d’Enencourt Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 49 15 15 comitedesfestivites60@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Diner-bal-spectacle pyrotechnique à Vexin-Thelle en fête Chaumont-en-Vexin a été mis à jour le 2025-08-22 par SIM Hauts-de-France Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre