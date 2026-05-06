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Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh Café Enez Douarnenez

Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh Café Enez Douarnenez samedi 20 juin 2026.

Lieu : Café Enez

Adresse : 5 Place des Halles

Ville : 29100 Douarnenez

Département : Finistère

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Douarnenez

Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh

Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Un diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh, qui vinifie à Locmiquélic, dans le 56.
5 temps (5 plats) pour 45€
+ accords mets vins.

Sur réservation.   .

Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 60 29 68 64 

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English : Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh

L’événement Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ

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