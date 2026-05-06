Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh Café Enez Douarnenez
Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh Café Enez Douarnenez samedi 20 juin 2026.
Douarnenez
Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh
Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Un diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh, qui vinifie à Locmiquélic, dans le 56.
5 temps (5 plats) pour 45€
+ accords mets vins.
Sur réservation. .
Café Enez 5 Place des Halles Douarnenez 29100 Finistère Bretagne +33 7 60 29 68 64
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English : Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh
L’événement Diner banquet en collaboration avec le Domaine Tizh Douarnenez a été mis à jour le 2026-05-06 par OT PAYS DE DOUARNENEZ
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