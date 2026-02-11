Diner bavarois et soirée dansante Maison du temps libre Rochechouart

Diner bavarois et soirée dansante

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart Haute-Vienne

Tarif : – – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ambiance festive et saveurs d’outre-Rhin s’invitent à Rochechouart ! Le Comité de Jumelage Rochechouart Oettingen vous donne rendez-vous pour un dîner bavarois suivi d’une soirée dansante animée par l’orchestre Thierry Coudret. Une belle occasion de partager un moment chaleureux et convivial autour d’un menu gourmand apéritif et amuse-bouches, choucroute royale, fromage, tarte aux fruits rouges maison et café. Sortez vos tenues de fête et laissez-vous porter par la musique dans une atmosphère façon Oktoberfest ! La soirée promet dépaysement et bonne humeur. Pensez à réserver avant le 2 mars pour profiter de ce rendez-vous festif accessible à tous.

Réservation obligatoire. .

Maison du temps libre Avenue Jean Jaurès Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 89 39 23

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Diner bavarois et soirée dansante

L’événement Diner bavarois et soirée dansante Rochechouart a été mis à jour le 2026-02-05 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Porte Océane du Limousin