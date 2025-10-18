Dîner bavarois et soirée dansante Surgères

Dîner bavarois et soirée dansante Surgères samedi 18 octobre 2025.

Dîner bavarois et soirée dansante

Castel park Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-10-18 20:00:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Dîner bavarois et soirée dansante.

Animée par l’orchestre Anim’Usic Passion.

Clôture des réservations le 13 octobre.

Castel park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 72 41 surgerescomitedesfetes@gmail.com

English :

Bavarian dinner and dancing.

Entertainment by the Anim’Usic Passion orchestra.

Reservations close on October 13.

German :

Bayerisches Abendessen und Tanzabend.

Animiert von der Band Anim’Usic Passion.

Reservierungsschluss am 13. Oktober.

Italiano :

Cena bavarese e balli.

Intrattenimento dell’orchestra Anim’Usic Passion.

Le prenotazioni si chiudono il 13 ottobre.

Espanol :

Cena bávara y baile.

Animación a cargo de la orquesta Anim’Usic Passion.

Las reservas se cierran el 13 de octubre.

