Dîner bavarois et soirée dansante Surgères
Dîner bavarois et soirée dansante Surgères samedi 18 octobre 2025.
Dîner bavarois et soirée dansante
Castel park Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 20:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Dîner bavarois et soirée dansante.
Animée par l’orchestre Anim’Usic Passion.
Clôture des réservations le 13 octobre.
.
Castel park Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 28 72 41 surgerescomitedesfetes@gmail.com
English :
Bavarian dinner and dancing.
Entertainment by the Anim’Usic Passion orchestra.
Reservations close on October 13.
German :
Bayerisches Abendessen und Tanzabend.
Animiert von der Band Anim’Usic Passion.
Reservierungsschluss am 13. Oktober.
Italiano :
Cena bavarese e balli.
Intrattenimento dell’orchestra Anim’Usic Passion.
Le prenotazioni si chiudono il 13 ottobre.
Espanol :
Cena bávara y baile.
Animación a cargo de la orquesta Anim’Usic Passion.
Las reservas se cierran el 13 de octubre.
L’événement Dîner bavarois et soirée dansante Surgères a été mis à jour le 2025-10-07 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin