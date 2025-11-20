Dîner beaujolais Saint-Émilion
Dîner beaujolais Saint-Émilion jeudi 20 novembre 2025.
9 Rue du Clocher Saint-Émilion Gironde
Tarif : 53 EUR
Tarif de base plein tarif
2025-11-20
fin : 2025-11-20
2025-11-20
À l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, L’Envers du Décor vous invite à une soirée gourmande et conviviale autour d’un menu spécial Beaujolais.
Au programme
Un dîner complet (entrée, plat, fromage, dessert) imaginé pour sublimer les saveurs du Beaujolais, servi dans l’ambiance chaleureuse et authentique du restaurant. .
9 Rue du Clocher Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine
