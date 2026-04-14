Diner « Blind test », Domitys-Vernouillet, Vernouillet
Diner « Blind test », Domitys-Vernouillet, Vernouillet jeudi 25 juin 2026.
Diner « Blind test » Jeudi 25 juin, 19h00 Domitys-Vernouillet Eure-et-Loir
18€ inscription avant le dimanche 14 juin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:30:00+02:00
Fin : 2026-06-25T19:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:30:00+02:00
Menue : Croustillant de chèvre aux pommes
Fricassé de poulet au cidre, écrasé de pommes de terre
Moelleux au chocolat et crème anglaise
Domitys-Vernouillet 61 route de Crécy 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 37 55 01 00 »}]
repas + soirée jeu
domitys