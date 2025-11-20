Dîner cabaret avenue du Bois Vert Fouras

Dîner cabaret

avenue du Bois Vert Salons du parc Fouras Charente-Maritime

Tarif : 49 – 49 – 49 EUR

Date :

Début : 2025-11-20 20:00:00

fin : 2025-11-20

Date(s) :

2025-11-20

Repas-spectacle organisé par le comité de jumelage Fouras les Bains Aix.

avenue du Bois Vert Salons du parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 25 33 communication@fouras-les-bains.fr

English :

Dinner show organised by the Fouras les Bains Aix twinning committee.

German :

Vom Partnerschaftskomitee Fouras les Bains Aix organisiertes Abendessen mit Unterhaltungsprogramm.

Italiano :

Cena e spettacolo organizzati dal comitato di gemellaggio Fouras les Bains Aix.

Espanol :

Cena y espectáculo organizados por el comité de hermanamiento Fouras les Bains Aix.

L’événement Dîner cabaret Fouras a été mis à jour le 2025-11-08 par Office de Tourisme Rochefort Océan