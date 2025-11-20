Dîner cabaret avenue du Bois Vert Fouras
Dîner cabaret avenue du Bois Vert Fouras jeudi 20 novembre 2025.
Dîner cabaret
avenue du Bois Vert Salons du parc Fouras Charente-Maritime
Tarif : 49 – 49 – 49 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-20 20:00:00
fin : 2025-11-20
Date(s) :
2025-11-20
Repas-spectacle organisé par le comité de jumelage Fouras les Bains Aix.
avenue du Bois Vert Salons du parc Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 43 25 33 communication@fouras-les-bains.fr
English :
Dinner show organised by the Fouras les Bains Aix twinning committee.
German :
Vom Partnerschaftskomitee Fouras les Bains Aix organisiertes Abendessen mit Unterhaltungsprogramm.
Italiano :
Cena e spettacolo organizzati dal comitato di gemellaggio Fouras les Bains Aix.
Espanol :
Cena y espectáculo organizados por el comité de hermanamiento Fouras les Bains Aix.
