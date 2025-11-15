Dîner Cabaret Le Tour du Monde Casino JOA de Santenay Santenay

Dîner Cabaret Le Tour du Monde

Le samedi 15 novembre 2025, le Casino JOA de Santenay vous invite à vivre une soirée d’exception avec son dîner-cabaret Le Tour du Monde des Cabarets . Une création originale qui vous transporte, le temps d’un repas, dans un tourbillon de cultures, de musiques et de lumières. De Paris à Rio, de Marrakech au Far West, en passant par Séville et La Réunion, laissez-vous séduire par un spectacle festif et dépaysant où glamour, exotisme et émotion se rencontrent.

Sur scène, une troupe d’artistes talentueux vous entraîne dans un voyage sensoriel à travers des tableaux éblouissants mêlant plumes, strass et chorégraphies envoûtantes. Chaque escale raconte une histoire, évoquant la beauté et la diversité des continents dans une mise en scène colorée et rythmée.

Pendant que le spectacle déploie sa magie, le chef du Casino vous propose un menu raffiné qui sublime la soirée. Après un apéritif pétillant, savourez un velours de rutabaga caramélisé, oignons confits et chips de carotte, suivi d’une noix de joue de bœuf confite à la bourguignonne, servie avec mousseline de patate douce et endives braisées aux épices. En douceur finale, un fondant au chocolat et sa crème anglaise vanillée clôturent ce voyage gourmand.

Proposé à 69 € par personne, boissons comprises (un verre par service), ce dîner-cabaret promet une expérience inoubliable où gastronomie et spectacle se mêlent dans une ambiance chaleureuse et festive. .

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté

