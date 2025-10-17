Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs Casino JOA de Santenay Santenay

Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs Casino JOA de Santenay Santenay vendredi 17 octobre 2025.

Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 19:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Une soirée festive et pleine de nostalgie attend les amateurs de musique et de spectacle au Casino JOA de Santenay. Le vendredi 17 octobre 2025, place au Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs , un show dynamique et entraînant autour des grands classiques des années 60, 70 et 80.

Au programme chansons cultes, chorégraphies rythmées, costumes flamboyants, ambiance conviviale et énergie communicative ! Une troupe d’artistes revisitera les incontournables de la variété française, du disco et du rock’n roll dans un spectacle festif et rythmé.

Menu de la soirée

– Apéritif et amuse-bouche

– Entrée Crémeux de maïs à l’huile de noix, pop-corn et tomates marinées

– Plat Ballotine de volaille aux cèpes, sauce meurette à l’ail confit

– Dessert Tiramisu maison et café

– Vins en accord

Une soirée idéale pour revivre en musique les plus belles décennies ! .

Casino JOA de Santenay 9 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 26 22 44

English : Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs

German : Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs

Italiano :

Espanol :

L’événement Dîner Cabaret Nos Années Souvenirs Santenay a été mis à jour le 2025-10-03 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)