Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile, Le Lounge Villeréal

Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Plongez dans l’effervescence du Montmartre des années folles !

Pour ce dîner concert exceptionnel, nous accueillons la revue Le Lapin Agile pour un hommage vibrant au cabaret parisien et à la chanson française.

Les places pour ce dîner concert sont limitées à 50 convives, réservation indispensable

Plongez dans l’effervescence du Montmartre des années folles !

Pour ce dîner concert exceptionnel, nous accueillons Laura Elko et la revue Le Lapin Agile pour un hommage vibrant au cabaret parisien et à la chanson française.

Une immersion artistique avec piano, voix et l’esprit bohème de la Butte Montmartre.

Les places pour ce dîner concert sont limitées à 50 convives pour garantir votre confort et la qualité du spectacle.

La réservation est donc indispensable. .

Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 06 18 14

English : Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile

Immerse yourself in the effervescence of Montmartre in the Roaring Twenties!

For this exceptional dinner concert, we welcome the revue Le Lapin Agile for a vibrant tribute to Parisian cabaret and French chanson.

Places for this dinner concert are limited to 50 guests. Reservations essential

