Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile, Le Lounge Villeréal
Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile, Le Lounge Villeréal vendredi 27 février 2026.
Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile
Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : 75 – 75 – 75 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Plongez dans l’effervescence du Montmartre des années folles !
Pour ce dîner concert exceptionnel, nous accueillons la revue Le Lapin Agile pour un hommage vibrant au cabaret parisien et à la chanson française.
Les places pour ce dîner concert sont limitées à 50 convives, réservation indispensable
Plongez dans l’effervescence du Montmartre des années folles !
Pour ce dîner concert exceptionnel, nous accueillons Laura Elko et la revue Le Lapin Agile pour un hommage vibrant au cabaret parisien et à la chanson française.
Une immersion artistique avec piano, voix et l’esprit bohème de la Butte Montmartre.
Les places pour ce dîner concert sont limitées à 50 convives pour garantir votre confort et la qualité du spectacle.
La réservation est donc indispensable. .
Le Lounge 1 Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 06 18 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile
Immerse yourself in the effervescence of Montmartre in the Roaring Twenties!
For this exceptional dinner concert, we welcome the revue Le Lapin Agile for a vibrant tribute to Parisian cabaret and French chanson.
Places for this dinner concert are limited to 50 guests. Reservations essential
L’événement Dîner Cabaret Une Soirée à Montmartre Le Lapin Agile Villeréal a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Coeur de Bastides