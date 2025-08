Dîner Campagnard La Bretonnière-la-Claye

Dîner Campagnard La Bretonnière-la-Claye dimanche 10 août 2025.

Dîner Campagnard

12 Rue de la Gare La Bretonnière-la-Claye Vendée

Tarif : 18 – 18 – EUR

Début : 2025-08-10 18:30:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Vous l’attendiez ! Le traditionnel Dîner Campagnard de La Bretonnière-La Claye a lieu Dimanche 10 août.Qui n’est pas déjà venu manger les moules sauce Bretonnière ?Menu Soupe, Moules, Salade, Mogettes, Roti de Porc, Fromage, Glace, Café1 500 Repas servis à TableOuverture dès 18h30

Places limités pour 1 300 repas

Sur le site de l’école

Paiement par carte bleue possible.

Organisé par l’OGEC ST JOSEPH .

Organisé par l'OGEC ST JOSEPH. ogec@labretonnierelaclaye-ecole.fr

English :

You’ve been waiting for it! The traditional Dîner Campagnard de La Bretonnière-La Claye takes place on Sunday August 10th.Who hasn’t already come to eat mussels in Bretonnière sauce? Menu: Soup, Mussels, Salad, Mogettes, Pork Roast, Cheese, Ice Cream, Coffee1,500 Meals served at the TableOpening at 6:30 p.m

German :

Sie haben es erwartet! Das traditionelle Dîner Campagnard von La Bretonnière-La Claye findet am Sonntag, den 10. August statt.Wer hat noch nicht die Moules Sauce Bretonnière gegessen? Menü: Suppe, Moules, Salat, Mogettes, Roti de Porc, Käse, Eis, Kaffee1.500 Mahlzeiten werden am Tisch serviertÖffnungszeiten ab 18:30 Uhr

Italiano :

Lo stavate aspettando! Il tradizionale Dîner Campagnard de La Bretonnière-La Claye si svolge domenica 10 agosto.Chi non è già venuto a mangiare le cozze in salsa bretonnière? Menu: Zuppa, Cozze, Insalata, Mogettes, Arrosto di maiale, Formaggio, Gelato, Caffè1.500 Pasti serviti a tavolaApertura alle 18.30

Espanol :

¡Lo estabas esperando! La tradicional Dîner Campagnard de La Bretonnière-La Claye se celebra el domingo 10 de agosto.¿Quién no ha venido ya a comer mejillones en salsa Bretonnière? Menú: Sopa, Mejillones, Ensalada, Mogettes, Cerdo asado, Queso, Helado, Café1.500 Comidas servidas en MesaApertura a las 18.30 h

L’événement Dîner Campagnard La Bretonnière-la-Claye a été mis à jour le 2025-08-01 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud