Diner caritatif au Château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille

Diner caritatif au Château du Roussillon

770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille Lot

Tarif : 80 – 80 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

La Fondation Toulouse Cancer Santé et la Famille Baldès ont le plaisir de vous inviter à un dîner caritatif exceptionnel qui se déroulera au Château de Roussillon à Saint-Pierre-Lafeuille.

Cette soirée de solidarité, hébergée dans la demeure familiale de Charlie et Julien Peignart, sera placée sous le signe de l'engagement au profit de la recherche contre le cancer, portée par le pôle d'excellence en cancérologie de Toulouse.

Les bénéfices de cette soirée permettront directement de financer les projets de recherche soutenus par la Fondation Toulouse Cancer Santé

La Fondation Toulouse Cancer Santé et la Famille Baldès ont le plaisir de vous inviter à un dîner caritatif exceptionnel qui se déroulera au Château de Roussillon à Saint-Pierre-Lafeuille.

Cette soirée de solidarité, hébergée dans la demeure familiale de Charlie et Julien Peignart, sera placée sous le signe de l'engagement au profit de la recherche contre le cancer, portée par le pôle d'excellence en cancérologie de Toulouse.

Les bénéfices de cette soirée permettront directement de financer les projets de recherche soutenus par la Fondation Toulouse Cancer Santé. Nous espérons vous retrouver nombreux pour faire avancer, ensemble, la recherche contre le cancer.

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770 Rue du Chateau de Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille 46090 Lot Occitanie

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English :

The Toulouse Cancer Santé Foundation and the Baldès Family are pleased to invite you to an exceptional charity dinner to be held at the Château de Roussillon in Saint-Pierre-Lafeuille.

This evening of solidarity, hosted in the family home of Charlie and Julien Peignart, will be under the banner of commitment to cancer research, supported by the Toulouse Cancer Center of Excellence.

Proceeds from this evening will go directly to fund research projects supported by the Toulouse Cancer Health Foundation

L’événement Diner caritatif au Château du Roussillon Saint-Pierre-Lafeuille a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cahors Vallée du Lot