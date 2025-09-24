Dîner caritatif et délicieux au profit de L’école comestible Provence Les Jardins du Cloître Marseille 13e Arrondissement

Mercredi 24 septembre 2025 de 19h à 23h. Les Jardins du Cloître 20 boulevard madeleine remusat Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2200 – 2200 – 2200 EUR

Début : 2025-09-24 19:00:00

fin : 2025-09-24 23:00:00

2025-09-24

Mettre les pieds sous une table gastronomique tout en soutenant une belle cause, ça vous dit ?

L’école comestible Provence vous propose d’allier les deux lors de son tout premier dîner caritatif.



Notre mission sensibiliser les enfants à une alimentation durable, saine et savoureuse de la terre à l’assiette.



En achetant une place, vous financez un atelier “cagette de saison” dans une école et contribuez donc à sensibiliser une classe de 20 enfants.



Des cheffes et chefs engagés unissent leurs talents dans un lieu hors du temps pour vous offrir un menu en cinq actes (boissons/vins/soft compris)



Alexis Bijaoui, chef cuisinier passé par l’Arpège , le Chateaubriand à Paris, Blue Hill Farm à New York et co- fondateur de l’Auberge de la Roche, Mercantour.

Lili Gadola, cheffe du restaurant Limmat, Marseille.

Numa Muller, chef du restaurant Simone, Arles.

Ely Tran, cheffe remarquée lors de sa résidence à La Ola, et qui s’apprête à ouvrir Khantok, son premier restaurant à Marseille.

Valentin Small, chef exécutif des Jardins du Cloître.

Ce dîner se tiendra à Marseille, aux Jardins du Cloître dans le 13ème, un ancien monastère sur les hauteurs de la cité phocéenne.



Grâce à vous, nous allons pouvoir continuer notre révolution délicieuse de la terre à l’assiette à Marseille et ses environs. Déjà 5000 enfants sensibilisés depuis notre lancement en 2021 !



Votre don ouvre droit à une déduction fiscale



Pour les particuliers bénéficiez d’une réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don

Pour les organismes et entreprises bénéficiez d’une réduction d’impôt de 60 % du montant de ces versements .

Les Jardins du Cloître 20 boulevard madeleine remusat Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

