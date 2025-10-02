Diner caritatif Octobre Rose Route de Saint Canadet 13610 Le Puy Sainte Reparade Le Puy-Sainte-Réparade

Dîner caritatif pour la lutte contre le cancer du sein. 20% des recettes de cette soirée seront reversées à l’association Sein Victoire.

Apéritif au Champagne Thiénot et atelier caviar par la maison Kaviari

Menu gastronomique en 5 temps . Accord mets et vins .

Route de Saint Canadet 13610 Le Puy Sainte Reparade Château de Fonscololmbe Le Puy-Sainte-Réparade 13610 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 13 13 restaurant@fonscolombe.com

English :

Charity dinner for the fight against breast cancer. 20% of the evening?s proceeds will be donated to the Sein Victoire association.

German :

Wohltätigkeitsessen für den Kampf gegen Brustkrebs. 20% der Einnahmen des Abends gehen an die Organisation « Brust Victoire ».

Italiano :

Cena di beneficenza a favore della lotta contro il cancro al seno. il 20% dell’incasso della serata sarà devoluto all’associazione Sein Victoire.

Espanol :

Cena benéfica a favor de la lucha contra el cáncer de mama. el 20% de la recaudación de la velada se donará a la asociación Sein Victoire.

