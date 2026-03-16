Dîner Caviar & Champagne au Art* Le Art Château de la Gaude Aix-en-Provence

Dîner Caviar & Champagne au Art*

Vendredi 10 avril 2026 de 19h à 23h59. Le Art Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 240 – 240 – 210 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 19:00:00

fin : 2026-04-10 23:59:00

Date(s) :

2026-04-10

Les perles noires de la mer mises à l’honneur lors d’une soirée d’exception.

Le restaurant étoilé Le Art célèbre une nouvelle fois les produits d’exception en magnifiant cette fois-ci le caviar.



Laissez-vous porter par une véritable expérience sensorielle autour de ce trésor de la gastronomie. Sublimant tour à tour une langoustine, un ris de veau ou encore une création chocolatée, le Chef Matthieu Derible a imaginé un menu raffiné en cinq temps. Surprenantes et délicates, chacune de ses assiettes révèle toute la richesse aromatique des précieux grains noirs de la Maison Casparian.



Afin de compléter cette parenthèse gastronomique, des accords mets et champagnes minutieusement choisis accompagneront chaque plat, pour une expérience encore plus inoubliable… .

Le Art Château de la Gaude 3959 route des Pinchinats Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The black pearls of the sea honored during an exceptional evening.

L’événement Dîner Caviar & Champagne au Art* Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme d’Aix en Provence