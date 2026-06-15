Dîner Champêtre et Musical Mollkirch
Dîner Champêtre et Musical Mollkirch samedi 11 juillet 2026.
Mollkirch
Dîner Champêtre et Musical
30 route de la Fischhutte Mollkirch Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11 23:00:00
Date(s) :
2026-07-11 2026-08-08
Soirée conviviale autour d’un méchoui de sanglier et d’agneau à la broche, accompagnée d’une ambiance musicale.
Prenez place pour une soirée conviviale autour d’un dîner champêtre mêlant plaisirs gourmands et ambiance musicale. Au menu sanglier et agneau rôtis à la broche, accompagnés d’un dessert. Un rendez-vous chaleureux à partager en famille ou entre amis dans un cadre agréable. .
30 route de la Fischhutte Mollkirch 67190 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 42 03 contact@fischhutte.com
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English :
A convivial evening of wild boar and lamb on the spit, accompanied by live music.
L’événement Dîner Champêtre et Musical Mollkirch a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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