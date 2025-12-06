Dîner chanson française Naucelle
Dîner chanson française Naucelle samedi 6 décembre 2025.
Dîner chanson française
22 route d’Argent Naucelle Aveyron
Tarif : – – EUR
35
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Organisé par le cabaret de Jalenques. Réservation obligatoire.
Au programme Barbara, Reggiani, Brassens, Moustaki, Becaud…
Au menu Bouchée à la reine, filet mignon de porc au Banyuls, tarte aux pommes, vin et café 35 .
22 route d’Argent Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 09 20 lameridienne12800@gmail.com
English :
Organized by cabaret de Jalenques. Reservations required.
German :
Organisiert vom Kabarett in Jalenques. Reservierung erforderlich.
Italiano :
Organizzato dal cabaret Jalenques. Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Organizado por el cabaret Jalenques. Reserva obligatoria.
L’événement Dîner chanson française Naucelle a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)