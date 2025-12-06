Dîner chanson française

22 route d’Argent Naucelle Aveyron

Tarif : – – EUR

35

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Organisé par le cabaret de Jalenques. Réservation obligatoire.

Au programme Barbara, Reggiani, Brassens, Moustaki, Becaud…

Au menu Bouchée à la reine, filet mignon de porc au Banyuls, tarte aux pommes, vin et café 35 .

22 route d’Argent Naucelle 12800 Aveyron Occitanie +33 5 65 72 09 20 lameridienne12800@gmail.com

English :

Organized by cabaret de Jalenques. Reservations required.

German :

Organisiert vom Kabarett in Jalenques. Reservierung erforderlich.

Italiano :

Organizzato dal cabaret Jalenques. Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Organizado por el cabaret Jalenques. Reserva obligatoria.

L’événement Dîner chanson française Naucelle a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)