Dîner Ciné-Club Barrière Collection Le Mont-Canisy Saint-Arnoult

Saint-Arnoult

Dîner Ciné-Club Barrière Collection

Le Mont-Canisy Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf Deauville Saint-Arnoult Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 21:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-24

Le lien qui unit le Groupe Barrière au cinéma est une histoire d’amour inscrite dans son ADN. Cet été, Barrière Collection

insuffle cette passion au coeur de l’Hôtel du Golf Deauville. Le concept ? Métamorphoser leurs plus beaux espaces en salles de cinéma éphémères.

Le lien qui unit le Groupe Barrière au cinéma est une histoire d’amour inscrite dans son ADN. Cet été, Barrière Collection

insuffle cette passion au coeur de l’Hôtel du Golf Deauville. Le concept ? Métamorphoser leurs plus beaux espaces en salles de cinéma éphémères.

Chaque projection est incarnée par la présence des réalisateurs et/ou des acteurs. L’écoute se fait grâce à des casques audio individuels pour une immersion sonore totale, tandis que l’atmosphère s’anime autour de petites bulles et de

pop-corn servis par le personnel en costume de groom avec panier d’ouvreuse.

PROGRAMME

24 juillet Lisa Azuelos, Thaïs Alessandrin et Vincent Elbaz présenteront LOL 2

25 juillet Juste une illusion en présence d’Eric Toledano .

Le Mont-Canisy Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf Deauville Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie

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English : Dîner Ciné-Club Barrière Collection

The bond between the Barrière Group and the cinema is a love affair that is ingrained in its DNA. This summer, Barrière Collection

is bringing this passion to life at the Hôtel du Golf Deauville. The concept? To transform their most beautiful spaces into pop-up cinemas.

L’événement Dîner Ciné-Club Barrière Collection Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville