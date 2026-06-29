Dîner Ciné-Club Barrière Collection Le Mont-Canisy Saint-Arnoult
Dîner Ciné-Club Barrière Collection Le Mont-Canisy Saint-Arnoult vendredi 24 juillet 2026.
Saint-Arnoult
Dîner Ciné-Club Barrière Collection
Le Mont-Canisy Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf Deauville Saint-Arnoult Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-24 21:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-24
Le lien qui unit le Groupe Barrière au cinéma est une histoire d’amour inscrite dans son ADN. Cet été, Barrière Collection
insuffle cette passion au coeur de l’Hôtel du Golf Deauville. Le concept ? Métamorphoser leurs plus beaux espaces en salles de cinéma éphémères.
Le lien qui unit le Groupe Barrière au cinéma est une histoire d’amour inscrite dans son ADN. Cet été, Barrière Collection
insuffle cette passion au coeur de l’Hôtel du Golf Deauville. Le concept ? Métamorphoser leurs plus beaux espaces en salles de cinéma éphémères.
Chaque projection est incarnée par la présence des réalisateurs et/ou des acteurs. L’écoute se fait grâce à des casques audio individuels pour une immersion sonore totale, tandis que l’atmosphère s’anime autour de petites bulles et de
pop-corn servis par le personnel en costume de groom avec panier d’ouvreuse.
PROGRAMME
24 juillet Lisa Azuelos, Thaïs Alessandrin et Vincent Elbaz présenteront LOL 2
25 juillet Juste une illusion en présence d’Eric Toledano .
Le Mont-Canisy Hôtel Barrière l’Hôtel du Golf Deauville Saint-Arnoult 14800 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Dîner Ciné-Club Barrière Collection
The bond between the Barrière Group and the cinema is a love affair that is ingrained in its DNA. This summer, Barrière Collection
is bringing this passion to life at the Hôtel du Golf Deauville. The concept? To transform their most beautiful spaces into pop-up cinemas.
L’événement Dîner Ciné-Club Barrière Collection Saint-Arnoult a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Saint-Arnoult (Calvados)
- Ventes d’élevage Fences Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 29 juin 2026
- Z-Festival le rendez-vous de l’excellence Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 4 juillet 2026
- Visite des coulisses d’une compétition équestre Pôle International du Cheval Longines Deauville Saint-Arnoult 10 juillet 2026
- Fête nationale à Saint-Arnoult, Devant la salle polyvalente, Saint-Arnoult 13 juillet 2026
- Fête nationale à Saint-Arnoult Saint-Arnoult 13 juillet 2026